‘कांग्रेस-बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू’, आकाश आनंद बोले- सीएम योगी के राज में पुलिस की आड़ में गुंडाराज चल रहा है

आकाश आनंद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता जनता के बीच आएंगे और उन्हें लुभाने की कोशिश करेंगे। आकाश आनंद ने कांग्रेस को बीजेपी के साथ घेरते हुए कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी जिन नीतियों पर काम कर रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी उसी तरह सत्ता चलाई जा रही है।