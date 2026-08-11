यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, छह नेताओं को मिली कमान, जानिए किसके पास कौन सा क्षेत्र है

UP Assembly Election: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने प्रदेश में अपनी टीम को चुनावी मोड में लाने के लिए छह नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने नवनियुक्त सहप्रभारियों के बीच काम का बंटवारा किया है। अब्दुल हन्नान, कुणाल चौधरी, वरुण चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड़, अभिषेक दत्त और संजीव आर्य को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में अहम भूमिका निभाएंगे।