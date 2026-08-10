‘तुगलकाबाद में रविदास गुरुघर पर चला था बुलडोजर, विरोध करने पर हुईं गिरफ्तारियां’, मायावती बोलीं- BJP कलश यात्रा से समाज को भटका रही है

Mayawati BJP Attack: संत गुरु रविदास जी के गुरुघर को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली के तुगलकाबाद में 2019 में हुई गुरुघर पर बुलडोजर कार्रवाई और उसके विरोध में हुई गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने पंजाब में भाजपा की ओर से निकाली जा रही समरसता कलश यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि इसके जरिए समाज को बेगमपुरा के लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने समाज से भाजपा और आम आदमी पार्टी की राजनीति से सतर्क रहने की अपील भी की है।