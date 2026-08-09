‘आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करे RSS’, मायावती बोलीं- SC-ST के अधिकारों में बदलाव बाबा साहेब के संविधान की भावना के खिलाफ

SC ST Reservation: आरक्षण को लेकर देश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि SC-ST समाज के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन, समानता और आत्मसम्मान से जुड़ा अहम अधिकार है। उन्होंने आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान की भावना के खिलाफ बताया। मायावती ने RSS से आरक्षण को लेकर राजनीति छोड़ने और देश में समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के संवैधानिक उद्देश्य में सहयोग करने की अपील की।