Gold Price Today: लखनऊ में फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, चांदी भी चमकी, ग्राहकों की बढ़ी चिंता

Gold Rate: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लगातार बढ़ती वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर की चाल और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की बढ़ती रुचि के चलते सोने और चांदी दोनों के दाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। नई दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 18 कैरेट सोना 1,18,900 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। दूसरी ओर शुद्ध 999 चांदी की कीमत 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इन दरों पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से देय होंगे।