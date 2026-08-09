9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Gold Price Today: लखनऊ में फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, चांदी भी चमकी, ग्राहकों की बढ़ी चिंता

Lucknow Gold Price Today: लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने फिर नई ऊंचाई छू ली है। बढ़ती वैश्विक मांग के बीच निवेशकों और ग्राहकों की चिंता भी बढ़ गई है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Aug 09, 2026

24 कैरेट सोना 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 2.37 लाख रुपये प्रति किलो; खरीदारों की जेब पर बढ़ा बोझ (फोटो सोर्स : AI)

24 कैरेट सोना 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 2.37 लाख रुपये प्रति किलो; खरीदारों की जेब पर बढ़ा बोझ (फोटो सोर्स : AI)

Gold Rate: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लगातार बढ़ती वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर की चाल और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की बढ़ती रुचि के चलते सोने और चांदी दोनों के दाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। नई दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 18 कैरेट सोना 1,18,900 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। दूसरी ओर शुद्ध 999 चांदी की कीमत 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इन दरों पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से देय होंगे।

त्योहारी और शादी के सीजन से पहले बढ़ी चिंता

अमीनाबाद सर्राफा व्यापारी प्रदीप अग्रवाल  का कहना है कि आने वाले त्योहारों और विवाह सीजन को देखते हुए ग्राहकों की खरीदारी की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। जो ग्राहक पहले 20 या 30 ग्राम सोना खरीदने की योजना बनाते थे, अब वे कम मात्रा में खरीदारी करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है। उनका मानना है कि सोना आज भी सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का दिख रहा असर

जानकारों के अनुसार घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद और डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। यही कारण है कि भारतीय बाजार में भी सोना लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता।

निवेशकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ/ सलाहकार राजेश पांडेय  का कहना है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि सोने की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से सोना अब भी एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हालांकि जो लोग आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए बढ़ती कीमतें निश्चित रूप से जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेंगी।

खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान

चौक व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों को हमेशा हॉलमार्क युक्त आभूषण ही खरीदने चाहिए और अधिकृत दुकानों से ही बिल के साथ खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में घोषित दरों के अलावा जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं, जिससे अंतिम कीमत और अधिक हो जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले सभी शुल्कों की जानकारी लेना आवश्यक है।

लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद सर्राफा बाजार में उम्मीद बनी हुई है कि त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में मांग मजबूत रहेगी। हालांकि आम उपभोक्ताओं की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम स्थिर होते हैं या फिर नई ऊंचाइयों को छूते हैं।

UP ITI Admission 2026: 9 से 12 अगस्त तक बदलें संस्थान और ट्रेड विकल्प, जानें पूरी प्रक्रिया

ये भी पढ़ें
सीट मैट्रिक्स अपडेट होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, छात्रों को पसंदीदा ट्रेड और संस्थान चुनने का मिलेगा नया अवसर (फोटो सोर्स :  SCVT Uttar Pradesh)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

cm yogi

Gold Silver Price News

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 08:54 am

Published on:

09 Aug 2026 08:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Price Today: लखनऊ में फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, चांदी भी चमकी, ग्राहकों की बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘आरक्षण से छेड़छाड़ बंद करे RSS’, मायावती बोलीं- SC-ST के अधिकारों में बदलाव बाबा साहेब के संविधान की भावना के खिलाफ

BSP chief Mayawati
लखनऊ

आशियाना में कार में मिले युवक की हत्या का खुलासा, शराब पार्टी के विवाद में दो आरोपी गिरफ्तार

आशियाना पुलिस की कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से सुलझी वारदात; शव कार में छोड़कर फरार हुए थे आरोपी (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

लखनऊ में योगी की तिरंगा यात्रा, काकोरी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, युवाओं में दिखा उत्साह

कालिदास मार्ग से विधान भवन तक गूंजा भारत माता का जयघोष, हर घर तिरंगा अभियान का हुआ भव्य शुभारंभ (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ समेत यूपी में मानसून सक्रिय, दक्षिणी जिलों में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी

बारिश से मिली राहत, प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां हुई तेज; वर्षा विचलन घटकर -19 प्रतिशत पर पहुंचा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार की नई पहल: अब छात्रों को करियर टिप्स देंगे IAS और IPS अफसर, Gen-Z के लिए तैयार किया खास प्लान

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.