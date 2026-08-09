UP Weather: लखनऊ समेत यूपी में मानसून सक्रिय, दक्षिणी जिलों में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी

UP Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने न केवल भीषण उमस और गर्मी से लोगों को राहत दी है, बल्कि लंबे समय से बने वर्षा के घाटे को भी काफी हद तक कम कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा आकलन के अनुसार प्रदेश में पिछले पांच से छह दिनों के दौरान हुई व्यापक वर्षा के कारण प्रादेशिक वर्षा विचलन में करीब 10 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया गया है। पहले जहां यह आंकड़ा -29 प्रतिशत था, वहीं अब घटकर -19 प्रतिशत रह गया है। इसके साथ ही इस मानसून सीजन में उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा सामान्य श्रेणी में शामिल हो गई है, जो कृषि और जल संसाधनों के लिहाज से राहत भरी खबर मानी जा रही है।

