योगी सरकार की नई पहल: अब छात्रों को करियर टिप्स देंगे IAS और IPS अफसर, Gen-Z के लिए तैयार किया खास प्लान

इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलाधिकारी हर महीने अफसरों के स्कूल दौरों का पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) स्कूलों और अधिकारियों के बीच तालमेल बिठाने का काम संभालेंगे ताकि यह कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें। मंडलायुक्त इस पूरी व्यवस्था की गहन समीक्षा करेंगे। यह योजना सही तरीके से जमीन पर उतर रही है या नहीं इसे देखने के लिए हर महीने की 5 तारीख तक पूरी रिपोर्ट शासन को भेजना अनिवार्य किया गया है। इस पहल के जरिए सरकार छात्रों को प्रशासनिक अधिकारियों के अनुभव से जोड़ना चाहती है, ताकि इंटरमीडिएट के बाद वे बिना भटके अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।