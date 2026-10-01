‘सत्ता की बेचैनी में बोल रहे झूठ’, अखिलेश यादव के बयान पर योगी के मंत्रियों का पलटवार, बोले- जनता सब जानती है

मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि, "समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़क और एक्सप्रेसवे निर्माण में किस तरह की लूट हुई यह बात सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बना था और उसमें सामने आए भ्रष्टाचार के किस्सों से पूरा राज्य वाकिफ है।" चौधरी ने सपा प्रमुख को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है इसलिए अखिलेश यादव को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए।