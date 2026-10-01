UP Education: 586 पीएम श्री स्कूलों में ‘लर्निंग बाय डूइंग’ को नई रफ्तार, 2.34 करोड़ से मिलेगी जरूरी सामग्री

पारंपरिक कक्षा व्यवस्था में कई बार विद्यार्थी शिक्षक से जानकारी प्राप्त करने तक सीमित रह जाते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण इस प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जब बच्चे किसी मॉडल को तैयार करते हैं, प्रयोग करते हैं या किसी गतिविधि में हिस्सा लेते हैं तो सीखने की प्रक्रिया उनके लिए अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है। पीएम श्री विद्यालयों में पहले से ही स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं और प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में रॉ मैटेरियल की उपलब्धता गतिविधि आधारित शिक्षण को कक्षा स्तर तक पहुंचाने में सहायक हो सकती है।