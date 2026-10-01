Gold Silver Rate: सोने के भाव ने छुआ 1.53 लाख का आंकड़ा, चांदी भी 2.31 लाख रुपये दर्ज

एसोसिएशन की ओर से 22 कैरेट सोने की दर भी जारी की गई है। दी गई सूचना में 22 कैरेट के लिए 1,409,000 रुपये/92 प्रतिशत का उल्लेख है। चूंकि यह दर 10 ग्राम के खुदरा भाव के संदर्भ में दी गई अन्य दरों से अलग दिखाई देती है, इसलिए इसे प्रकाशित करने से पहले संबंधित सराफा एसोसिएशन या स्रोत से दोबारा सत्यापित करना उचित होगा। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,16,200 रुपये बताया गया है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 24 कैरेट की तुलना में कम होती है और इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। इसी वजह से 18 कैरेट के आभूषणों की कीमत 24 कैरेट की तुलना में अलग होती है।