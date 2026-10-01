‘भाजपा से एक भी विधायक नहीं मिलेगा’, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक बोले- सपा को अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फोटो सोर्स-ANI
Uttar Pradesh Election:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को भाजपा के विधायकों पर नजर रखने के बजाय अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा से एक भी विधायक सपा में नहीं जाएगा, जबकि अन्य दलों के कई विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। बृजेश पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है और साल 2027 में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।
राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के नाम को लेकर भी बृजेश पाठक से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पाठक ने कहा कि पार्टी जल्द ही सभी उम्मीदवारों के नाम सामने रखेगी।
दरअसल, अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया था कि भाजपा के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि इन विधायकों को पार्टी में शामिल करने में जगह की समस्या सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने संकेत दिया था कि सपा हाल के कुछ चुनावों में जिन सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरी थी, उन्हीं के साथ आगे भी चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि गठबंधन की घोषणा जल्द करने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन पहले जैसा ही रहेगा।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चढ़ावे की चोरी के जरिए बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। अखिलेश ने इस मामले को लेकर भाजपा से सवाल करते हुए कहा था कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उससे जुड़ी व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा था।
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