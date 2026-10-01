INDIA ब्लॉक की बैठक पर आशुतोष वर्मा बोले, ‘संसद से सड़क तक तीन स्तरीय रणनीति अपनाएंगे’

UP Political News:उत्तर प्रदेश में इंडिया (INDIA) ब्लॉक की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा है कि पार्टी तीन स्तर पर अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन की बात कही। वर्मा के मुताबिक विपक्षी सांसद अंतिम दिन चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। आशुतोष वर्मा ने कहा कि हम तीन स्तरीय रणनीति अपनाएंगे। समाजवादी पार्टी INDIA गठबंधन की बैठक में जो कुछ भी हुआ, उसका पूरी तरह समर्थन करती है। संसद के अंदर, हम कार्यवाही के दौरान महाभियोग जैसे सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सड़कों पर, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता तहसील स्तर पर आंदोलन करेंगे और अंतिम दिन, सभी विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे।