INDIA ब्लॉक की बैठक पर आशुतोष वर्मा बोले, ‘संसद से सड़क तक तीन स्तरीय रणनीति अपनाएंगे’

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा (PC: IANS)
UP Political News:उत्तर प्रदेश में इंडिया (INDIA) ब्लॉक की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा है कि पार्टी तीन स्तर पर अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन की बात कही। वर्मा के मुताबिक विपक्षी सांसद अंतिम दिन चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। आशुतोष वर्मा ने कहा कि हम तीन स्तरीय रणनीति अपनाएंगे। समाजवादी पार्टी INDIA गठबंधन की बैठक में जो कुछ भी हुआ, उसका पूरी तरह समर्थन करती है। संसद के अंदर, हम कार्यवाही के दौरान महाभियोग जैसे सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सड़कों पर, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता तहसील स्तर पर आंदोलन करेंगे और अंतिम दिन, सभी विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे।
आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर के बयान पर भी सपा प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारतीयता की परिभाषा और संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया। वर्मा ने कहा कि धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर नियम लागू करने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों द्वारा भारतीयता को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में कई विसंगतियां हैं। हमारे संविधान में इस बारे में नियम और प्रावधान हैं कि कौन भारतीय है और कौन नहीं।
लेकिन अगर वे धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर नियम लागू करते हैं, तो इससे समस्याएं पैदा होती हैं। जब हम पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरसी पर चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग चुप हो जाते हैं। वे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ हिस्सों या मेघालय में इस बारे में बात नहीं करते
फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय कप्तान स्मित मच्छर को लेकर भी आशुतोष वर्मा ने बयान दिया। उन्होंने पायलट की बहादुरी की तारीफ करते हुए इसे देशभक्ति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे पायलट को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना न केवल सभी यात्रियों की जान बचाई, बल्कि सुरक्षित लैंडिंग भी कराई। मेरा मानना है कि भारत को ऐसे पायलट पर गर्व होना चाहिए, और यही सच्ची भारतीयता और देशभक्ति है, कि आप जहां भी जाएं, अपनी व्यवस्था की रक्षा करें।
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