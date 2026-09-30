CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा; बोले- दिव्यांगजनों की पेंशन में हम बढ़ोतरी करने जा रहे हैं

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समाज को लेकर कहा कि हिंदू समाज की ताकत उसकी जीवंतता में निहित है। हिंदू समाज में अपनी विसंगतियों और विकृतियों के परिमार्जन की सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ हिंदू समाज की एकता के लिए प्रचंड हिंदुत्व के वेग को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे, जबकि महंत अवैद्यनाथ ने सामाजिक समता के आधार पर बिखरी हिंदू शक्ति को एकजुट करने के लिए जीवनभर प्रयास किया।