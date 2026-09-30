UP Politics: ‘समाजवादी पार्टी के 25 MLA हमारे संपर्क में’, डिप्टी CM मौर्य बोले- राज्यसभा चुनाव में हम देंगे उन्हें सरप्राइज

UP Politics:उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्यने INDIA अलायंस की प्रस्तावित बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि INDIA अलायंस में अब एकता नहीं रह गई है और यह गठबंधन पहले ही बिखर चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे देश ने इस गठबंधन के बिखरने को देखा है। उन्होंने विपक्षी दलों की ओर से उठाई जा रही मांगों को लेकर कहा कि वे अपनी मांगें रखते रहें, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद उनके रुख में बदलाव देखने को मिलता है।