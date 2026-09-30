‘पहले दिन से भेदभावपूर्ण रवैया’, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले- यूपी में पीडीए के खिलाफ सबसे ज्यादा भेदभाव

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है और अदालतें भी कई बार इसका संज्ञान ले चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भेदभाव सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम (पीडीए) के खिलाफ हुआ है। वहीं, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दो उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया है।