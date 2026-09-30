‘पहले दिन से भेदभावपूर्ण रवैया’, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले- यूपी में पीडीए के खिलाफ सबसे ज्यादा भेदभाव

अखिलेश यादव (फोटो सोर्स :Akhilesh Yadav/x )
Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है और अदालतें भी कई बार इसका संज्ञान ले चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भेदभाव सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम (पीडीए) के खिलाफ हुआ है। वहीं, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दो उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया है।
पार्टी ने प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तीसरे उम्मीदवार के नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। सपा नेताओं ने तीनों उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया है।
सपा नेता एसटी हसन ने भी पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए नामांकन के दौरान पहुंची है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सपा के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे।
सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि पार्टी के दो उम्मीदवारों ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव और धनराज नथवानी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसका पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब और 2027 में भी कई चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे।
इंडिया ब्लॉक की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के शामिल नहीं होने को लेकर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होना है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव नामांकन दाखिल करेंगे। हरेंद्र मलिक ने कहा कि रामगोपाल यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके नामांकन के लिए पार्टी अध्यक्ष का वहां मौजूद रहना जरूरी है।
अखिलेश यादव के इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि यह दलों की बैठक है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई प्रतिनिधि इसमें मौजूद होना चाहिए। उनके मुताबिक, इंडिया ब्लॉक में पार्टियां शामिल हैं, किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं किया गया है।
वहीं, इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव के शामिल नहीं होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि वह आज लखनऊ में रहेंगे और रामगोपाल यादव का नामांकन दाखिल कराएंगे। सौगत रॉय ने कहा कि कम समय में इंडिया ब्लॉक की बैठक आयोजित करने की कोशिश की गई है और यह अच्छी बात है।
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