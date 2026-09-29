‘आखिरी वक्त तक लड़ेंगे’, मस्जिदों में तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- सड़क से संसद तक उठायेंगे आवाज

Jantar Mantar Mosque Demolition Protest: देश में मस्जिदों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। जंतर-मंतर पर मस्जिदों में तोड़फोड़ के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोके जाने पर सपा सांसद ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम एक आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खामोशी और शांति के साथ अपना विरोध दर्ज कराने या धरना प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है।