मछली कारोबार में निवेश की बड़ी लहर, यूपीआईटीएस में 600 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव

मत्स्य उत्पाद जल्दी खराब होने वाली श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इनके उत्पादन के साथ सुरक्षित भंडारण और समय पर बाजार तक पहुंचाने के लिए शीत श्रृंखला यानी कोल्ड चेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। UPITS-2026 में कोल्ड चेन क्षेत्र में 509.20 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिलना इसी आवश्यकता से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड परिवहन और तापमान नियंत्रित भंडारण व्यवस्था विकसित होने से मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने और बाजार तक उनकी पहुंच बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उत्पादकों और कारोबारियों को लंबी दूरी के बाजारों तक पहुंच बनाने के अवसर भी मिल सकते हैं।