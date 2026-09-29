UP Politics: विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा, बोले- भाजपा के भीतर काफी असंतोष, राज्यसभा की तीनों सीटें हम जीतेंगे

रविदास मेहरोत्रा(ians video grab)
UP Politics: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म लिए जा चुके हैं और विधायकों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी।
रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफी असंतोष और नाराजगी है। मेहरोत्रा के मुताबिक, अगर सपा तीनों सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वह सभी सीटें जीत सकती है।
रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी पार्टी अध्यक्ष की ओर से ही किया जाएगा।
उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को लेकर भी संकेत दिया। मेहरोत्रा ने कहा कि तीसरा उम्मीदवार ऐसा होगा, जिसके पक्ष में भाजपा के कई विधायक मतदान करेंगे। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि जब तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो जाते, तब तक इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी रविदास मेहरोत्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इमरान मसूद से थोड़ा धैर्य रखने का अनुरोध किया। मेहरोत्रा ने कहा कि जिस क्षेत्र से इमरान मसूद सांसद हैं, वहां किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस चुनावी मुकाबले में नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही इमरान मसूद सांसद बने हैं। सपा विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन होना है और गठबंधन की ही सरकार बनेगी।
पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के राजनीति में आने की संभावनाओं को लेकर भी रविदास मेहरोत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है। मेहरोत्रा ने कहा कि जो लोग जुर्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं और जनता की सेवा को अपना उद्देश्य मानते हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जहां भी जुर्म और अन्याय दिखाई दे, वहां उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और जनता की समस्याओं को हल करने का काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में स्वागत है।
समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश यादव ने भी पार्टी के उम्मीदवारों और राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व के फैसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा, वह सभी को मान्य होगा। ब्रजेश यादव के मुताबिक, पार्टी की ओर से जो भी फैसला लिया जाएगा, सभी विधायक उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्णय को लेकर विधायकों की एकजुटता का संकेत दिया।
राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा की ओर से तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। रविदास मेहरोत्रा ने जहां भाजपा के भीतर असंतोष का दावा करते हुए तीनों सीटों पर जीत की संभावना जताई, वहीं उम्मीदवारों के नाम तय करने का अंतिम अधिकार अखिलेश यादव को बताया। इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी भरोसा जताया। वहीं दिव्या मित्तल के राजनीति में आने को लेकर उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा रखने वाले लोगों का राजनीति में स्वागत होना चाहिए।
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