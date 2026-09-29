UP Politics: विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा, बोले- भाजपा के भीतर काफी असंतोष, राज्यसभा की तीनों सीटें हम जीतेंगे

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के राजनीति में आने की संभावनाओं को लेकर भी रविदास मेहरोत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है। मेहरोत्रा ने कहा कि जो लोग जुर्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं और जनता की सेवा को अपना उद्देश्य मानते हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जहां भी जुर्म और अन्याय दिखाई दे, वहां उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और जनता की समस्याओं को हल करने का काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में स्वागत है।