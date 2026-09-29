यूपी में पर्यटन बना कारोबार का नया इंजन, अयोध्या से लेकर कालिंजर तक बदल रही तस्वीर

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की वास्तविक संख्या और आवाजाही का वैज्ञानिक डेटा जुटाने के लिए AI आधारित विजिटर काउंटिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी है। बैठक में इस सिस्टम में हो रही देरी पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसे 15 नवंबर तक लागू करने के निर्देश दिए। इसके बाद दिसंबर से पर्यटकों की गिनती शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने विशेष रूप से नाइट विजन कैमरों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि दिन के साथ रात में होने वाली पर्यटकों की आवाजाही का भी सटीक आकलन किया जा सके। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि यूनिक विजिटर की गिनती के लिए जरूरी मानक तय करने का फ्रेमवर्क और खरीद से संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिया गया है।