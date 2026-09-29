UP Politics: ‘इस जन्म में तो भगवान राम उन्हें नहीं बुलाएंगे’, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री ओपी राजभर का पलटवार

Om Prakash Rajbhar On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेशसरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभरने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भगवान राम के दर्शन से जुड़े अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसा। इसके अलावा राजभर ने 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों, समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव की स्थिति, भगवान राम और भगवान शिव को लेकर दिए गए बयान, चंद्रशेखर आजाद के नगीना चुनाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सपा पर की गई टिप्पणी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी अपनी बात रखी।