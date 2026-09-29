UP Politics: राज्यसभा की तीसरी सीट पर सपा का बड़ा दांव! विधायक समर पाल बोले, ऐसा नाम आएगा जिसका किसी को अंदाजा नहीं

सलीम शेरवानी ने बातचीत में बताया कि फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और पार्टी नेतृत्व बैठक के बाद उम्मीदवारों पर फैसला करेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 और 3 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद ही 4 तारीख को उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, समर पाल ने ये भी कहा कि तीसरे उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व ने इस सीट के लिए बड़ा नाम तैयार किया है और सही समय पर इसकी घोषणा की जाएगी।