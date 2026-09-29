29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘जो बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं, उन्हें भगवान राम क्या बुलाएंगे’, मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार

Anil Rajbhar On Akhilesh Yadav Ram Mandir: अखिलेश यादव के राम मंदिर और INDIA ब्लॉक की बैठक से जुड़ी खबरों पर योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने जोरदार हमला बोला है। राजभर ने कहा कि बाबर-औरंगजेब की बात करने वालों और सनातन का अपमान करने वालों को भगवान राम कभी नहीं बुलाएंगे।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 29, 2026

Cabinet Minister Anil Rajbhar

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर (फोटो एएनआई)

Anil Rajbhar On Akhilesh Yadav Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर तीखा और सीधा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे और इंडिया ब्लॉक की मौजूदा स्थिति दोनों पर अखिलेश यादव की आलोचना की। उनके बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी तीखे आदान-प्रदान को और तेज करते हैं।

राम मंदिर पर राजभर का स्पष्ट जवाब

अनिल राजभर ने राम मंदिर के संदर्भ में अखिलेश यादव के कथित रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'जो मसूद की मजार सजाते हैं और बाबर-औरंगजेब की बात करते हैं, उनको भगवान कैसे बुलाएंगे? जो हमेशा सनातन का अपमान करते आए हैं, उनको भगवान नहीं बुलाएंगे।”

मंत्री का यह बयान उन लोगों की ओर इशारा करता है जो राम मंदिर पर टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक आक्रमणकारियों या उनके प्रतीकों का सम्मान भी दिखाते दिखते हैं। राजभर के अनुसार, ऐसे लोगों का सनातन धर्म या भगवान राम से सच्चा जुड़ाव संभव नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन का अपमान करने वाले लोगों को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। यह बयान सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक आस्था के बीच की बहस को फिर से केंद्र में लाता है।

इंडिया ब्लॉक की हकीकत पर सवाल

दूसरे मुद्दे पर अनिल राजभर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। अखिलेश यादव के ब्लॉक की बैठक में शामिल न होने की खबरों का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, 'क्या इंडिया ब्लॉक अब जिंदा भी है? बताइए, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक कहीं दिखाई दिया? दिल्ली चुनाव के बाद क्या आपने इसे देखा?'

मंत्री ने हाल के राज्य चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन अब नाममात्र का रह गया है। बंगाल और दिल्ली के नतीजों के बाद गठबंधन की एकजुटता और प्रभाव दोनों काफी कमजोर पड़ गए हैं। बैठक में प्रमुख नेता का शामिल न होना भी गठबंधन की आंतरिक कमजोरी को उजागर करता है। राजभर के अनुसार, यह विपक्ष की संगठनात्मक विफलता को साफ दिखाता है।

राजनीति में तीखा आदान-प्रदान

ये दोनों बयान उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति का हिस्सा हैं, जहां सांस्कृतिक और संगठनात्मक मुद्दे अक्सर आमने-सामने आते हैं। अनिल राजभर अक्सर विपक्ष के दावों का जवाब देते हुए सनातन मूल्यों और सत्ताधारी पक्ष की मजबूती पर जोर देते हैं। उनके अनुसार, अखिलेश यादव के रुख में सांस्कृतिक असंगति और राजनीतिक कमजोरी दोनों साफ झलकती हैं।

UP Assembly Elections: 2012 से जिन 61 सीटों पर नहीं जीती है भाजपा, वहां 2027 के लिए क्या है प्लान

ये भी पढ़ें
BJP Strategy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 01:22 pm

Published on:

29 Sept 2026 12:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जो बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं, उन्हें भगवान राम क्या बुलाएंगे’, मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics: ‘इंडिया अलायंस गठबंधन की सभी पार्टियां एक-दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगी हैं’, मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान

Danish azad ansari
लखनऊ

UP Politics: ‘इस जन्म में तो भगवान राम उन्हें नहीं बुलाएंगे’, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री ओपी राजभर का पलटवार

om-prakash-rajbhar-on-akhilesh-yadav-know-what-he-say
लखनऊ

राज्यसभा की तीसरी सीट पर सपा का बड़ा दांव! विधायक समर पाल बोले, ऐसा नाम आएगा जिसका किसी को अंदाजा नहीं

Patrika Breaking news
लखनऊ

‘महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले- हमारे लिए चुनाव मैनिफेस्टो धार्मिक किताब की तरह

samajwadi-party-manifesto-women-40000-rupees-awadhesh-prasad-statement
लखनऊ

‘मैं डरने वाली नहीं हूं’, पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति में आने का किया ऐलान, भाजपा पर किया कटाक्ष; जानिए क्या कहा?

IAS Divya Mittal, divya mittal big announcementm, UP News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.