‘जो बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं, उन्हें भगवान राम क्या बुलाएंगे’, मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार

मंत्री का यह बयान उन लोगों की ओर इशारा करता है जो राम मंदिर पर टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक आक्रमणकारियों या उनके प्रतीकों का सम्मान भी दिखाते दिखते हैं। राजभर के अनुसार, ऐसे लोगों का सनातन धर्म या भगवान राम से सच्चा जुड़ाव संभव नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन का अपमान करने वाले लोगों को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। यह बयान सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक आस्था के बीच की बहस को फिर से केंद्र में लाता है।