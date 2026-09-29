UP MLC Elections: विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी, हरि किशोर तिवारी समेत इन दिग्गजों पर दांव

भाजपा (फाइल फोटो )
UP BJP MLC Candidates List: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को शिक्षक और स्नातक कोटे की छह सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इससे पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी सूची जारी की थी। दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी तय होने के साथ अब मैदान में मुकाबला साफ हो गया है। राज्य में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है।
भाजपा ने वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह को टिकट दिया है। मेरठ स्नातक सीट पर दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर को मैदान में उतारा गया है। शिक्षक सीटों पर पार्टी ने वाराणसी से प्रमोद मिश्रा, आगरा से इंजीनियर हरि किशोर त्रिपाठी और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है।
पार्टी ने अनुभवी और क्षेत्रीय प्रभाव वाले चेहरों पर भरोसा जताया है। आगरा से हरि किशोर त्रिपाठी कर्मचारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जबकि अन्य प्रत्याशी भी अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने सोमवार को ही अपने सभी 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। मिर्जापुर-वाराणसी शिक्षक से वर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव, लखनऊ शिक्षक से सुशील कुमार, आगरा शिक्षक से प्रकाशचंद्र गुप्ता, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक से कमलेश यादव, मुरादाबाद-बरेली शिक्षक से दानिश अख्तर और मेरठ शिक्षक से नितिन तोमर को टिकट मिला है।
स्नातक सीटों पर वाराणसी से आशुतोष सिन्हा, झांसी से डॉ. मान सिंह, आगरा से शशांक यादव, मेरठ से परमिंदर भाटी और लखनऊ से कांति सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश यादव ने इनका परिचय कराते हुए चुनाव जिताने की अपील की थी।
विधान परिषद के प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही राज्यसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। दस सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा सात और सपा दो सीटें आसानी से जीत सकती हैं। अतिरिक्त सीटों के लिए क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हैं। दोनों दल अपनी संख्या बढ़ाने और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।
दोनों दलों की सूचियां जारी होने के बाद अब प्रचार और नामांकन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। शिक्षक और स्नातक सीटें विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि इनमें शिक्षित वर्ग और शिक्षकों का प्रभाव रहता है। भाजपा और सपा दोनों ही इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं।
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