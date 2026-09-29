UP MLC Elections: विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी, हरि किशोर तिवारी समेत इन दिग्गजों पर दांव

UP BJP MLC Candidates List: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को शिक्षक और स्नातक कोटे की छह सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इससे पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी सूची जारी की थी। दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी तय होने के साथ अब मैदान में मुकाबला साफ हो गया है। राज्य में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है।