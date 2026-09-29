‘महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले- हमारे लिए चुनाव मैनिफेस्टो धार्मिक किताब की तरह

अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके लिए चुनावी मैनिफेस्टो एक धार्मिक किताब की तरह है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में लिखी बातें पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं पर लागू होती हैं। सपा सांसद ने कहा कि सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो में लिखी हर बात को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इस बयान के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पार्टी अपने चुनावी दस्तावेज में किए गए वादों को केवल चुनाव तक सीमित नहीं मानती है।