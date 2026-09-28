लखनऊ में ‘पंचवटी’ का भव्य मंचन, रामायण के भावपूर्ण प्रसंगों ने दर्शकों का मन मोहा

राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में ‘पंचवटी’ का मंचन दर्शकों के लिए केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव भी रहा। रामायण के परिचित प्रसंगों को रंगमंच की आधुनिक प्रस्तुति शैली के साथ जोड़कर कलाकारों ने कथा को नए ढंग से दर्शकों के सामने रखा। नाटक के समापन के साथ सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कलाकारों और नेपथ्य टीम ने दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि रंगमंच आज भी भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना हुआ है। ‘पंचवटी’ की सफल प्रस्तुति ने इसी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ के रंगमंच प्रेमियों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी।