विधानसभा से पहले राज्यसभा में शक्ति परीक्षण: 10 सीटों का चुनाव, एक सीट का पेच, यूपी में सियासी घमासान

राज्यसभा चुनाव के ठीक एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए भी चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्यसभा चुनाव 16 अक्टूबर और परिषद चुनाव 23 अक्टूबर को होंगे। इस तरह विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के सामने लगातार दो चुनावी परीक्षाएं होंगी।

राज्यसभा के नतीजे यह बताएंगे कि मौजूदा विधानसभा संख्या को राजनीतिक दल अपने पक्ष में कितनी मजबूती से इस्तेमाल कर पाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इससे संगठनात्मक तैयारी, गठबंधन प्रबंधन और विधायकों की एकजुटता से जुड़े संकेत मिलेंगे, लेकिन इसे विधानसभा चुनाव के संभावित परिणाम का सीधा संकेत मानना उचित नहीं होगा।