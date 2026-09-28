‘जब भगवान बुलाते हैं, तभी कोई व्यक्ति आता है’, CM योगी के राम मंदिर वाले बयान पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव

सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। फोटो सोर्स-IANS
Akhilesh Yadav Reaction On CM Yogi Statement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को राम मंदिर समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। अखिलेश यादव ने इस पर आस्था और भक्ति का हवाला देते हुए अपनी बात रखी।
सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “भक्ति और आस्था कहती है कि जब भगवान बुलाते हैं, तभी कोई व्यक्ति आता है।” अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राम मंदिर और उनके अयोध्या जाने को लेकर सियासी चर्चा फिर तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया था। इसी संदर्भ में पूछे गए सवाल पर सपा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर अपने रुख को भक्ति और आस्था से जोड़ते हुए जवाब दिया। राम मंदिर को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच पहले भी अलग-अलग मुद्दों पर बयानबाजी होती रही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को अशोक सिंहल की जन्मशताब्दी वर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि राम मंदिर के शिलान्यास और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा में आमंत्रण के बावजूद दोनों दलों के नेता शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे वोटबैंक की राजनीति का आरोप लगाया था।
योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि समाजवादी लोग भगवान को मानते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगते। अतुल प्रधान ने कहा कि अगर भगवान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो समाजवादी लोग मानते हैं। उनके मुताबिक, समाजवादी भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करते।
सपा विधायक ने भाजपा पर भगवान के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि BJP के लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं और उनके यहीं पर चंदा चोरी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। अतुल प्रधान ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम की नाव पर बैठकर भाजपा देश और प्रदेशों में सरकारें बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान और भगवान श्रीराम के साथ सबसे ज्यादा छल भाजपा के लोगों ने किया है।
अतुल प्रधान ने अपने बयान में राम मंदिर से जुड़े चंदे और चढ़ावे का भी जिक्र किया। उन्होंने भाजपा पर ‘चंदा चोरी’ और ‘चढ़ावा चोरी’ के आरोप लगाए। सपा विधायक ने कहा कि इन मामलों को लेकर भाजपा की छवि पर सवाल उठे हैं।
योगी के बयान के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बयान के जरिए उन्होंने राम मंदिर और भगवान राम को लेकर भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाए हैं।
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