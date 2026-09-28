‘जब भगवान बुलाते हैं, तभी कोई व्यक्ति आता है’, CM योगी के राम मंदिर वाले बयान पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया था। इसी संदर्भ में पूछे गए सवाल पर सपा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर अपने रुख को भक्ति और आस्था से जोड़ते हुए जवाब दिया। राम मंदिर को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच पहले भी अलग-अलग मुद्दों पर बयानबाजी होती रही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को अशोक सिंहल की जन्मशताब्दी वर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि राम मंदिर के शिलान्यास और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा में आमंत्रण के बावजूद दोनों दलों के नेता शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे वोटबैंक की राजनीति का आरोप लगाया था।