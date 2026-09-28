‘इंडिया’ गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप एक्सपेरिमेंट, मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले- एक घिसी-पिटी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश

उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने INDIA गठबंधन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले दिन से ही इस गठबंधन को असफल प्रयोग बताती रही है। दानिश आजाद अंसारी के मुताबिक, गठबंधन के अलग-अलग दल पहले कभी एक साथ नहीं रहे और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गठबंधन के एजेंडे में जनता की भलाई और विकास प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप एक्सपेरिमेंट है। ये एक घिसी-पिटी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश है।