अखिलेश यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, बोले- ‘उन्हें पता है सपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, तो EVM पर भरोसा कैसे करेंगे?

Uttar Pradesh News:समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ईवीएम पर भरोसा नहीं करने वाले बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता है कि सपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, इसलिए वह ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते। राजभर ने यह भी कहा कि सपा की सरकार बनने वाली नहीं है और अखिलेश यादव को किसी पर भरोसा नहीं है, यहां तक कि अपने चाचा पर भी नहीं।