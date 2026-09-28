‘सब सीटें भी जीत जाएं, तब भी EVM के खिलाफ रहेंगे!’ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर छेड़ा बैलेट पेपर का राग

सपा प्रमुख ने ईवीएम के खिलाफ अपने तर्कों को मजबूती देने के लिए विकसित देशों की चुनाव प्रणाली का हवाला दिया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली और विकसित देश में आज भी बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि जर्मनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च के मामले में भारत से बहुत आगे है, लेकिन वहां भी ईवीएम को स्वीकार नहीं किया गया। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं, तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा।