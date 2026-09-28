‘गाय के दूध में शिफा, गोश्त में बीमारी’: सीएम योगी के बयान पर मौलाना रज़वी ने दिया हदीस का हवाला

Maulana Mufti Shahabuddin Razvi On Cow National Animal: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बरेली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गाय हमेशा से एक मुद्दा रही है। मुसलमानों ने लगातार यह मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है, तो मेरा मानना ​​है कि कई समस्याएं हल हो जाएंगी। अलग-अलग जगहों पर होने वाली घटनाएं नहीं होंगी। मैं आपको इस्लाम में गाय के महत्व के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब किसी ने इस्लाम के पैगंबर से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि गाय के दूध में शिफा (इलाज) है और गाय के मांस में बीमारी है।