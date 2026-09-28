28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

‘गाय के दूध में शिफा, गोश्त में बीमारी’: सीएम योगी के बयान पर मौलाना रज़वी ने दिया हदीस का हवाला

Maulana Mufti Shahabuddin Razvi: सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध में शिफा (इलाज) है और इसे राष्ट्रीय पशु बनाने से कई विवाद खत्म होंगे।
less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2026

Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। फोटो एएनआई

Maulana Mufti Shahabuddin Razvi On Cow National Animal: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बरेली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गाय हमेशा से एक मुद्दा रही है। मुसलमानों ने लगातार यह मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है, तो मेरा मानना ​​है कि कई समस्याएं हल हो जाएंगी। अलग-अलग जगहों पर होने वाली घटनाएं नहीं होंगी। मैं आपको इस्लाम में गाय के महत्व के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब किसी ने इस्लाम के पैगंबर से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि गाय के दूध में शिफा (इलाज) है और गाय के मांस में बीमारी है।

यह खबर अपडेट की जा रही है..

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 02:53 pm

Published on:

28 Sept 2026 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ‘गाय के दूध में शिफा, गोश्त में बीमारी’: सीएम योगी के बयान पर मौलाना रज़वी ने दिया हदीस का हवाला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली के खिलौना घर पर GST का छापा: तीन गाड़ियों से पहुंची टीम, फाइलें खंगालीं

gst news
बरेली

‘रेखा सरकार ने भी यूपी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया’, मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले मौलाना बरेलवी

Maulana Shahabuddin Razvi On Mosque Action
बरेली

BAREILLY: मोहब्बत के लिए छोड़ा घर, प्रेमी से की शादी, परिवार हुआ खिलाफ तो पति का हाथ पकड़ SSP के पास पहुंची युवती

CRIME NEWS
बरेली

अनियोजित कॉलोनियों में अब बिजली लाइन का झंझट खत्म, 71.50 रुपये प्रति वर्गफुट देना होगा शुल्क

Electricity Bill
बरेली

3 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे थे किसान, जानिए कैसे पकड़ा गया बसपा के पूर्व राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप

BSP Leader Pannalal Kashyap Arrested Bareilly
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.