‘रेखा सरकार ने भी यूपी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया’, मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले मौलाना बरेलवी

शालीमार बाग की कार्रवाई को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों को बांटकर, 'विविधता में एकता' के सिद्धांत को कमजोर करके और सांप्रदायिकता फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि यह चुनाव भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा सांसद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें भी जीतती है तो यह उसके लिए बड़ी बात होगी। उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं।