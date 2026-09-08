BAREILLY NEWS: विभूतिनाथ मंदिर के गेट पर फेंके मांस के टुकड़े, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, आरोपी हिरासत में

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंदिर के गेट पर मांस के टुकड़े फेंकने के पीछे आरोपी का मकसद क्या था। पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ सीसीटीवी फुटेज और घटनाक्रम से जुड़े दूसरे पहलुओं को खंगाल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में उसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। प्रेमनगर इंस्पेक्टर के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। पूरे मामले की जांच के साथ घटना के पीछे की वजह भी पता लगाई जा रही है।