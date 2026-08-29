Bareilly News: बरेली के नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी आग, धुएं से मची अफरातफरी, AC में शॉर्ट सर्किट की आशंका

Bareilly Hospital Fire: बरेली के मिनी बाईपास रोड स्थित नवोदय अस्पताल में शनिवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब अस्पताल की चौथी मंजिल से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में वहां आग की लपटें नजर आने लगीं। आग की खबर मिलते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में घबराहट फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस चौथी मंजिल पर आग लगी, वहां उस समय कोई मरीज भर्ती नहीं था। ऐसे में हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में आग की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है।