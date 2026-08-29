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Bareilly News: बरेली के नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी आग, धुएं से मची अफरातफरी, AC में शॉर्ट सर्किट की आशंका

Bareilly News: मिनी बाईपास रोड स्थित नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। धुआं उठते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात रही कि इस मंजिल पर कोई मरीज भर्ती नहीं था।
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बरेली

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Dimple Yadav

Aug 29, 2026

Bareilly News Bareilly Hospital Fire News Navodaya Hospital Bareilly

बरेली के नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी आग (Photo- x @Ashu9621101470

Bareilly Hospital Fire: बरेली के मिनी बाईपास रोड स्थित नवोदय अस्पताल में शनिवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब अस्पताल की चौथी मंजिल से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में वहां आग की लपटें नजर आने लगीं। आग की खबर मिलते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में घबराहट फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस चौथी मंजिल पर आग लगी, वहां उस समय कोई मरीज भर्ती नहीं था। ऐसे में हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में आग की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है।

धुआं दिखते ही अस्पताल में मची हलचल

शनिवार सुबह अस्पताल की चौथी मंजिल पर लोगों ने धुआं उठता देखा। देखते ही देखते धुआं बढ़ने लगा और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल स्टाफ तुरंत सक्रिय हो गया। आग की स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने अस्पताल के अलग-अलग वार्डों में भर्ती मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। मरीजों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान गंभीर हालत वाले मरीजों को निकालने में भी अस्पताल के कर्मचारी जुटे रहे।

फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

अस्पताल प्रबंधन की ओर से घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक तौर पर एसी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है, हालांकि आग का वास्तविक कारण जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा।

अस्पताल के बाहर जुटी भीड़, मिनी बाईपास पर लगा जाम

अस्पताल में आग लगने की खबर आसपास के इलाके में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। अस्पताल के बाहर लोगों और वाहनों की भीड़ बढ़ने लगी। इसका असर मिनी बाईपास रोड के यातायात पर भी पड़ा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बड़ा हादसा टलने से राहत

अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर आग लगने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि चौथी मंजिल पर मरीज नहीं होने और समय रहते अस्पताल स्टाफ के सक्रिय होने से स्थिति को गंभीर होने से रोक लिया गया। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

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Updated on:

29 Aug 2026 12:56 pm

Published on:

29 Aug 2026 12:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / Bareilly News: बरेली के नवोदय अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी आग, धुएं से मची अफरातफरी, AC में शॉर्ट सर्किट की आशंका

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