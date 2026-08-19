‘ठोस सूचना पर ही ED कार्रवाई कर रही है’, आजम खान के ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा?

सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर ED की छापेमारी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि छापेमारी करना जांच एजेंसी का काम है। रजवी ने कहा कि ED ने आजम खान के दफ्तरों, घर, दुकानों, संपत्तियों और संस्थानों समेत अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि संभव है कि जांच एजेंसी को कोई ठोस जानकारी मिली हो। इसके अलावा दस्तावेजों, बैंक लेन-देन या ऑडिट रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आई हो, जिसके आधार पर ED ने यह कार्रवाई की हो।