‘2027 चुनाव में भाजपा 50 सीटें जीतती है तो एक अजूबा होगा’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-जनता का विश्वास भी खो चुकी है BJP

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर जमकर निशाना साधा। फोटो सोर्स-IANS
MP Awadhesh Prasad Targeted BJP: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद नेउत्तर प्रदेशकी राजनीति, 2027 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि 2027 में भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।
अखिलेश यादव की ओर से आगामी चुनाव में NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के सामने कई मुश्किलें हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की राह आसान नहीं है और पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। सपा सांसद ने कहा कि चंदा चोरी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दे भाजपा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उनके मुताबिक, इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसान खाद के लिए परेशान हैं।
अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दल अभी से आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि NDA के भीतर भी चुनावी समीकरण को लेकर मंथन चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता का भाजपा से भरोसा उठ चुका है। सपा सांसद ने कहा कि अगर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी जीत जाती है तो यह किसी अजूबे से कम नहीं होगा।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक को लेकर भी अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बैठक के संबंध में जानकारी है और वह उसी के आधार पर तय करेंगे कि उन्हें इसमें शामिल होना है या नहीं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर जानकारी नहीं है कि अखिलेश यादव को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण या कोई अन्य सूचना मिली है या नहीं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी अखिलेश यादव से भी बातचीत नहीं हुई है।
सपा सांसद ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विपक्षी दल लगातार नजर बनाए हुए हैं।
झारखंड में कई परीक्षाओं को रद्द किए जाने और छात्रों के आंदोलन पर अवधेश प्रसाद ने छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनके हितों को सबसे ऊपर रखते हुए कोई भी फैसला लेना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि सरकार को छात्रों के हित में ऐसी योजनाएं और उपाय करने चाहिए, जिससे उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की अपील की।
अवधेश प्रसाद इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार का समय अब बीत चुका है और प्रदेश की जनता सरकार से ऊब चुकी है। उन्होंने दावा किया था कि लोगों का सरकार पर भरोसा टूट गया है और जनता ने उससे दूरी बना ली है। मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही घोषणाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे।
सपा सांसद ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इनमें सरकार की छटपटाहट दिखाई देती है। उनके मुताबिक, इन घोषणाओं में न तो कोई प्रभाव है और न ही जनता का भरोसा। अवधेश प्रसाद ने दावा किया था कि प्रदेश में भाजपा सरकार की विदाई तय है। अब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनके ताजा बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर चुनावी बहस को तेज कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग