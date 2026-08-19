‘2027 चुनाव में भाजपा 50 सीटें जीतती है तो एक अजूबा होगा’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-जनता का विश्वास भी खो चुकी है BJP

अखिलेश यादव की ओर से आगामी चुनाव में NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के सामने कई मुश्किलें हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की राह आसान नहीं है और पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। सपा सांसद ने कहा कि चंदा चोरी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दे भाजपा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उनके मुताबिक, इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसान खाद के लिए परेशान हैं।