अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, संतों ने की रामलला के दर्शन की अपील

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को धर्मनगरी अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इसी बीच सपा प्रमुख के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर, जगतगुरु परमहंस आचार्य, हनुमानगढ़ी के पुजारी देवेश आचार्य और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी अखिलेश यादव से खास अपील की है।