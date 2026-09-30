Blue Drum Murder Case: ‘फांसी से कम सजा मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे’, सौरभ के परिवार ने फैसले से पहले क्या कहा?

राहुल के मुताबिक, मुस्कान 2016 में सौरभ को भगा ले गई थी। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। राहुल ने बताया कि 2016 से 2019 तक मुस्कान ससुराल में ही रही। इसके बाद 2019 में वह सौरभ को अपने साथ ले गई। राहुल के अनुसार, 2022 में सौरभ विदेश जाने के लिए एक कोर्स कर रहा था। इसी दौरान मुस्कान किसी के साथ चली गई। सौरभ का फोन आने के बाद राहुल रात करीब 8 बजे राजस्थान से रवाना हुए। मुस्कान के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। राहुल ने बताया कि करीब 11-12 दिन बाद मुस्कान सावेरी गांव में मिली। राहुल ने बताया कि सौरभ से उनकी आखिरी मुलाकात 2024 में हुई थी। उस समय सौरभ उनके बड़े बेटे के लिए गिफ्ट और कपड़े लेकर आया था। इस दौरान वो बच्चे के साथ खेला भी था।

