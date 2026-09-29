‘जनता के सवालों का हिसाब मांगने आई हूं’, इस्तीफे के बाद पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति में आने का किया ऐलान

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल (PC: Instagram/@divyamittal_IAS)
Divya Mittal Big Announcement: आईएएस पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चित अधिकारी दिव्या मित्तल ने अब राजनीति में आधिकारिक रूप से कदम रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर राजनीति नहीं करेंगी बल्कि सीधे तौर पर आम जनता के साथ मिलकर राजनीति करेंगी। उनके इस फैसले के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है।
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