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‘जनता के सवालों का हिसाब मांगने आई हूं’, इस्तीफे के बाद पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति में आने का किया ऐलान

Divya Mittal Big Announcement: पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Sep 29, 2026

IAS Divya Mittal, divya mittal big announcementm, UP News

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल (PC: Instagram/@divyamittal_IAS)

Divya Mittal Big Announcement: आईएएस पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चित अधिकारी दिव्या मित्तल ने अब राजनीति में आधिकारिक रूप से कदम रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर राजनीति नहीं करेंगी बल्कि सीधे तौर पर आम जनता के साथ मिलकर राजनीति करेंगी। उनके इस फैसले के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है।

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Updated on:

29 Sept 2026 09:59 am

Published on:

29 Sept 2026 09:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जनता के सवालों का हिसाब मांगने आई हूं’, इस्तीफे के बाद पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति में आने का किया ऐलान

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