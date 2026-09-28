UP Assembly Elections: 2012 से जिन 61 सीटों पर नहीं जीती है भाजपा, वहां 2027 के लिए क्या है प्लान

फिलहाल प्रदेश में पूर्णकालिक पार्टी प्रभारी नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यभारियों के फेरबदल के बाद जल्द प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। पार्टी इन 61 सीटों के लिए अलग-अलग रोडमैप तैयार करेगी, ताकि 2027 में इन पारंपरिक कमजोर क्षेत्रों में सेंध लगाई जा सके।

भाजपा का मानना है कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में बड़े बहुमत के बावजूद ये 61 सीटें चुनौती बनी हुई हैं। अब माइक्रो प्लानिंग, गठबंधन सहयोग और सरकारी योजनाओं के प्रचार के जरिए इन्हें जीतने की कोशिश की जाएगी। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों में सपा की मजबूत पकड़ को तोड़ना पार्टी की प्राथमिकता है।