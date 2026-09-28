फतेहपुर के मलवां में भीषण हादसा: सिलेंडर फटने से मकान ढहा, 2 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक रिश्तेदार ने मीडिया को बताया, मुझे खबर मिली कि मेरे भतीजे के घर में धमाका हुआ है। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि पूरी बिल्डिंग गिर गई है। मैं तुरंत वहां पहुंचा। अंदर दो महिलाएं और चार बच्चे थे, जो बुरी तरह झुलस गए थे। इस घटना में मेरे एक नाती की भी मौत हो गई।