उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 5G नेटवर्क नहीं आने पर भड़के ग्रामीण, मोबाइल टॉवर कर्मचारी को बंधक बनाकर टॉवर से बांधा

कर्मचारी को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही बिंदकी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया और कर्मचारी को टावर से खोलकर मुक्त कराया। वहीं इस मामले में SP अभिमन्यु मांगलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए बिंदकी के गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है। जियो टावर के एक टेक्नीशियन को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। संबंधित व्यक्तियों ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इलाके में उनके मोबाइल फोन पर 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने यह कृत्य किया। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होने के बाद, मामले से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।