‘गंगा स्नान नहीं कर पाए तो सड़क के गड्ढे में लगाई डुबकी!’ किसान नेता प्रमोद साहू ने योगी सरकार पर कसा तंज

एक्स यूजर सचिन गुप्ता ने यह वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा गया है कि किसान नेता प्रमोद साहू कल सावन सोमवार को गंगा में स्नान नहीं कर पाए, तो आज उन्होंने बारिश के पानी के गड्ढों में डुबकी लगाई। वीडियो में साहू सड़क पर भरे पानी की ओर आते नजर आते हैं। फिर पानी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना लिया है।