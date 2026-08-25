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फतेहपुर

‘गंगा स्नान नहीं कर पाए तो सड़क के गड्ढे में लगाई डुबकी!’ किसान नेता प्रमोद साहू ने योगी सरकार पर कसा तंज

Farmer Leader Pramod Sahu: किसान नेता प्रमोद साहू ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर जमा हुए बारिश के पानी से डुबकी लगाकर विरोध जताया है।
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फतेहपुर

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Shaitan Prajapat

Aug 25, 2026

Farmer Leader Pramod Sahu

किसान नेता प्रमोद साहू का अनोखा प्रदर्शन

Farmer Leader Pramod Sahu Fatehpur Rain Pit Bath: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किसान नेता प्रमोद साहू ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया। सावन के सोमवार को गंगा में स्नान नहीं कर पाने का जिक्र करते हुए उन्होंने बारिश के पानी से भरे सड़क के गड्ढों में डुबकी लगाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में क्या दिखता है

एक्स यूजर सचिन गुप्ता ने यह वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा गया है कि किसान नेता प्रमोद साहू कल सावन सोमवार को गंगा में स्नान नहीं कर पाए, तो आज उन्होंने बारिश के पानी के गड्ढों में डुबकी लगाई। वीडियो में साहू सड़क पर भरे पानी की ओर आते नजर आते हैं। फिर पानी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना लिया है।

रक्षाबंधन से पहले सड़क मरम्मत की मांग

प्रमोद साहू ने कहा कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। इससे पहले इस सड़क की मरम्मत कर दी जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने बताया कि सड़कों पर बहुत गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है।

सरकार पर सीधा तंज

किसान नेता के इस प्रदर्शन को योगी सरकार की सड़क व्यवस्था पर कटाक्ष माना जा रहा है। गड्ढों भरी सड़कों को ‘विकास की गंगा’ कहकर उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों की समस्याओं को इस अनोखे अंदाज में उठाकर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है। लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर धर्मवीर यादव ने लिखा, 'अरे ये क्या कर रहे हो।' खुरपेच ने कमेंट किया, 'अब जले पर नमक ही छिड़क दोगे क्या।' चौधरी संजीव सिंह ने लिखा, 'विकास की गंगा में स्नान।'

जनता की समस्या को लेकर आवाज

प्रमोद साहू के इस कदम से साफ है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों की खराब हालत आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। बारिश के मौसम में गड्ढे और गहरी हो जाते हैं, जिससे आवागमन दूभर हो जाता है। किसान नेता ने इसी तकलीफ को अपने प्रदर्शन के जरिए उजागर किया।

आंदोलन की चेतावनी

साहू ने साफ कहा कि अगर सरकार समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराती तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। रक्षाबंधन से पहले मरम्मत की उनकी मांग अब चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की चर्चा जारी है और लोग सरकार से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं।

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Updated on:

25 Aug 2026 04:58 pm

Published on:

25 Aug 2026 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / ‘गंगा स्नान नहीं कर पाए तो सड़क के गड्ढे में लगाई डुबकी!’ किसान नेता प्रमोद साहू ने योगी सरकार पर कसा तंज

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