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‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’, फतेहपुर से CM योगी का बड़ा बयान, 489 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

CM Yogi Adityanath: फतेहपुर में जनसभा संबोधित करते समय CM योगी ने नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति और युवाओं के भविष्य को लेकर PM मोदी की जमकर तारीफ की। पूरी खबर पढ़िए...See more
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फतेहपुर

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Mohsina Bano

Jul 25, 2026

CM Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो- ANI)

CM Yogi Statement On Paper Leak: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। फतेहपुर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी माफिया परीक्षाओं में धांधली करने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फतेहपुर में चार सौ नवासी करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली एक सौ पच्चीस विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस खास मौके पर उन्होंने विकास की बात करने के साथ साथ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की भी जमकर सराहना की।

नई शिक्षा नीति से युवाओं को मिली नई उड़ान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश-भर के युवाओं को उम्मीद की एक नई किरण दी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके एक ऐसी बेहतरीन और आधुनिक व्यवस्था दी है जिससे भारतीय युवा पूरी दुनिया में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज नए भारत का युवा जब दुनिया के सामने अपनी काबलियत रखता है तो उन्हें सम्मान मिलता है। आज वैश्विक स्तर पर भारतीय युवाओं का बहुत सम्मान किया जा रहा है और उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने के कई नए रास्ते पूरी तरह से खुल गए हैं। CM योगी ने बताया कि यूपी में पिछले सवा नौ वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई गई है।

नकल रोकने वाले सख्त कानून के लिए PM का आभार

CM योगी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लाए जा रहे नए और सख्त कानून का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब देश का युवा अपने भविष्य को लेकर थोड़ा असमंजस में था तब प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आए और उन्होंने युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश की संसद में एक बेहद सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से नए अधिनियम का मसौदा पारित कराने की दिशा में प्रधानमंत्री ने दिन-रात एक करके जो कदम उठाए हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं।

नए कानून में 10 साल की सजा और भारी जुर्माना

पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले तीन दिनों के भीतर कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक या नकल कराने का दुस्साहस करने वालों को कम से कम 10 साल की कड़ी सजा होगी और उन पर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह बिल आगामी सोमवार को संसद में पेश किया जाने वाला है।

सपा के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विकास कभी उनके एजेंडे में रहा ही नहीं। उन्होंने तंज कसा कि जमीन कब्जाने और अवैध ठेकेदारी का धंधा बंद होने के कारण सभी सपाई आज बेरोजगारों की तरह मारे-मारे फिर रहे हैं। योगी ने सपा नेताओं की दबंगई का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 1990 में खरीदी गई लखनऊ की BJP कार्यालय की जमीन तक को नहीं छोड़ा था। इस जमीन पर एक पूर्व सपा विधायक ने अवैध कब्जा कर रखा था जिसे कल बुलडोजर भेजकर पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अपने अवैध कारोबार चौपट होने से सपा के लोग अब पूरी तरह से हताश और निराश होकर बैठ गए हैं।

फतेहपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

CM योगी ने उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं और छात्रों की ओर से इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके अलावा फतेहपुर को मिली करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले में बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूती मिलेगी। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार भी मिलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने के साथ-साथ उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना भी है।

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Updated on:

25 Jul 2026 01:41 pm

Published on:

25 Jul 2026 01:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / ‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’, फतेहपुर से CM योगी का बड़ा बयान, 489 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

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