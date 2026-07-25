‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’, फतेहपुर से CM योगी का बड़ा बयान, 489 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

CM Yogi Statement On Paper Leak: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। फतेहपुर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी माफिया परीक्षाओं में धांधली करने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फतेहपुर में चार सौ नवासी करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली एक सौ पच्चीस विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस खास मौके पर उन्होंने विकास की बात करने के साथ साथ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की भी जमकर सराहना की।