बेटे-बहू को गोली मारकर 40 मिनट तक बंदूक लहराता रहा पिता, कभी डाकुओं से सुरक्षा के लिए मिला था लाइसेंस

तभी बहू मनीषा भी वहां आ गई। बात बढ़ी तो मनीषा ने कहा कि 'हमें फसल और संपत्ति का हमारा हिस्सा दे दो, तभी हम देखभाल करेंगे।' यह सुनते ही रामखेलावन का पारा चढ़ गया और उसने बहू पर हाथ उठाने की कोशिश की। बीच-बचाव करने आए बेटे अवनीश ने पिता को धक्का दे दिया। 40 साल पहले डकैतों से लड़ चुके 75 साल के रामखेलावन को अपने बेटे का यह धक्का बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद को अपमानित महसूस कर वह कमरे के अंदर गया और अपनी दोनाली बंदूक उठा लाया।