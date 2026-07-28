फतेहपुर में छात्रों के आंदोलन के सामने झुका विद्यालय प्रशासन, DIOS ने कहा मांगे मानी गई

Fatehpur News: फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ छात्र-छात्राओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। सोमवार को छात्र-छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। एक छात्र ने बताया कि कॉलेज में व्याप्त खराबियों के खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने छात्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आज से ही इन मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मानकों के अनुसार मिड-डे मील का भोजन भी दिया जाएगा।