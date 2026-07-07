फतेहपुर में पत्नी ने पति को बांधकर दी बिजली के झटके, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

Domestic Violence In Fatehpur: फतेहपुर में पत्नी का आतंक देखने को मिला जब उसने अपने ही पति को बांधकर बंधक बना लिया। जिसके साथ मारपीट भी की गई। बिजली के तार से झटके भी दिए गए। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति ठीक होने पर अस्पताल में ही उसके बयान लिए गए। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाई की ताहिर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्नी पुलिस की हिरासत में है। मामला औंग थाना क्षेत्र का है। ‌