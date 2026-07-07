7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

फतेहपुर में पत्नी ने पति को बांधकर दी बिजली के झटके, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

Fatehpur Spousal Dispute News: फतेहपुर में पत्नी का खौफनाक रूप देखने को मिला जब उसने पति को बंधक बनाकर बिजली के झटका दे दिए। एसपी ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
2 min read
Google source verification

फतेहपुर

image

Narendra Awasthi

Jul 07, 2026

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक, फोटो सोर्स- फतेहपुर पुलिस

Photo Source- Fatehpur Police

Domestic Violence In Fatehpur: फतेहपुर में पत्नी का आतंक देखने को मिला जब उसने अपने ही पति को बांधकर बंधक बना लिया। जिसके साथ मारपीट भी की गई। बिजली के तार से झटके भी दिए गए। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति ठीक होने पर अस्पताल में ही उसके बयान लिए गए। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाई की ताहिर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्नी पुलिस की हिरासत में है। मामला औंग थाना क्षेत्र का है। ‌

घरेलू विवाद में खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र अंतर्गत परसदेपुर गांव उस समय हड़कंप मच गया जब गांव निवासी संजय तिवारी के घर की स्थिति गांव वालों को मालूम हुई। इस संबंध में संजय तिवारी ने बताया कि रात उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की। संजय तिवारी के अनुसार पत्नी ने पहले रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। बिजली के झटके भी दिए गए।

पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया

घटना की जानकारी सुबह मिलने पर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। औंग थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। घायल संजय तिवारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत खतरे से बाहर है।

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली। जिसमें संजय तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी ने रात को उन्हें बांधकर बंधक बना लिया। उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान पत्नी ने बिजली का तार से झटका भी दिये गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने संजय तिवारी को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसके बयान भी लिए गए। पीड़ित के भाई के तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रयागराज में दो सगे भाइयों की मौत का मामला: मृतक की भाभी और भाई गिरफ्तार, सपा MLA सहित कई की तलाश

ये भी पढ़ें
accused arrested in murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 07:51 am

Published on:

07 Jul 2026 07:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / फतेहपुर में पत्नी ने पति को बांधकर दी बिजली के झटके, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

100 रुपये, शराब और रोज की बेइज्जती… आखिरकार पत्नी ने सोते पति पर छिड़क दिया पेट्रोल, जिंदा जलाकर की हत्या

Fatehpur Crime News
फतेहपुर

फतेहपुर में बेटे-बहू को गोली मारकर 40 मिनट तक बंदूक लहराता रहा पिता, कभी डाकुओं से सुरक्षा के लिए मिला था लाइसेंस

Fatehpur Crime News
फतेहपुर

UP News: ‘वो प्रेमी की जिद पर अड़ी रही, मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मार डाला’,भाई का कबूलनामा

Murder
फतेहपुर

मां की ममता और उत्पीड़न का दर्द:  दो बेटों को जहरीला पदार्थ देकर खुद भी खाया, मचा कोहराम

स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मासूम, फोटो सोर्स- पत्रिका
फतेहपुर

किरन ने यूट्यूब पर सीखा विजय के मर्डर का तरीका, पेट्रोल और ग्राइंडर खरीदा फिर पति संग मिलकर की हत्या

fatehpur lover murder drishyam style youtube search crime
फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.