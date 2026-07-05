100 रुपये, शराब और रोज की बेइज्जती… आखिरकार पत्नी ने सोते पति पर छिड़क दिया पेट्रोल, जिंदा जलाकर की हत्या

फतेहपुर :उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पति-पत्नी के रिश्ते का एक भयावह अंत सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति को सोते समय पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। शुरुआत में उसने घटना को हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों को उसके बयानों पर शक हुआ। पुलिस की सख्त पूछताछ में महिला टूट गई और उसने हत्या की बात कबूल कर ली।