पत्नी छोड़ गई, भाजपा नेता पिता को माना गुनहगार… फिर शनि मंदिर में लिख दी खौफनाक मौत की कहानी

उन्नाव : कभी जिस बेटे को पिता ने पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी बेटे ने शनिवार की रात ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। उन्नाव के औरास क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष प्रमोद रावत उर्फ रेवती (58) की उनके ही बड़े बेटे सोनेलाल ने कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। हत्या के पीछे सिर्फ संपत्ति का विवाद नहीं, बल्कि एक टूटते परिवार की लंबी कहानी, बिखरे रिश्तों का दर्द और वर्षों से भीतर पल रही नाराजगी भी सामने आ रही है।