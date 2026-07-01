आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में भीषण हादसा, स्लीपर बस और कार की टक्कर में 5 की मौत, 8 घायल

हादसे में धुनमुन (60), अंजू (40), दिव्या (6), अमृता (13) और विनोद (45) की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बांगरमऊ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बांगरमऊ भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।